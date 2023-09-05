В Пензенской области после застолья со знакомым при пожаре погиб хозяин дома

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что возгорание в доме по улице Пугачевской в городе Никольске произошло вечером 4 сентября. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 59-летнего мужчины.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По имеющейся информации, 4 сентября хозяин жилища в компании знакомого употреблял спиртное. При возникновении возгорания гостю удалось спастись.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.