Пензенские машиностроители сдали кровь в рамках донорской акции

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказал заведующий отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы областного центра крови Вячеслав Эрюжев, доноры являются одними из самых здоровых людей на планете. Этому способствует то, что они правильно питаются, отказываются от вредных привычек, следят за своим состоянием.

Сотрудники предприятия «Рубин» присоединились к традиционной донорской акции, которая проводится ежегодно в преддверии Дня машиностроителя.

Благодаря им, было заготовлено более 27 литров цельной донорской крови. Вся она будет разделена на компоненты, тщательно обследована на наличие инфекций и направлена в лечебную сеть региона.