В Мордовии в ДТП с трактором и скутером пострадала женщина

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

44-летняя женщина, ехавшая на скутере по улице Советской, слишком близко подъехала к двигавшемуся впереди трактору «Т-25» и врезалась в него. Водитель двухколесного транспорта получила травмы и была госпитализирована ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося правоохранители установили, что водитель скутера не имела прав, а сам скутер не был зарегистрирован.

Кроме того, 53-летний водитель трактора также управлял им без водительского удостоверения. В отношении него и собственника техники составлены административные материалы.