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НовостиЗвезды5 сентября 2023 9:19

Фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» снова пройдет в Городе Спутнике

Как обычно, местом его проведения станет набережная микрорайона
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Именно там, с 8 по 10 сентября всех желающих будет ждать интересная и насыщенная программа, включающая шествия сказочных героев, спектакли, хороводы, исполнение народных песен и многое другое.

Не обойдется фестиваль и без традиционной ярмарки, на которую приедут лучшие ремесленники со всей России. Впервые в рамках «Толстопятого» состоится и детская ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, созданные руками юных творцов.

- В этом году фестиваль будет посвящен сохранению народных традиций и познанию культуры через интерактивные действа и игры. Качели, карусели, фотозоны, мастер-классы, игры и множество других активностей - на фестивале «Толстопятый» каждый, от мала до велика, найдет себе занятие по душе, - отметила организатор Людмила Тимакова.