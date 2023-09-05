Фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» снова пройдет в Городе Спутнике

Именно там, с 8 по 10 сентября всех желающих будет ждать интересная и насыщенная программа, включающая шествия сказочных героев, спектакли, хороводы, исполнение народных песен и многое другое.

Не обойдется фестиваль и без традиционной ярмарки, на которую приедут лучшие ремесленники со всей России. Впервые в рамках «Толстопятого» состоится и детская ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, созданные руками юных творцов.

- В этом году фестиваль будет посвящен сохранению народных традиций и познанию культуры через интерактивные действа и игры. Качели, карусели, фотозоны, мастер-классы, игры и множество других активностей - на фестивале «Толстопятый» каждый, от мала до велика, найдет себе занятие по душе, - отметила организатор Людмила Тимакова.