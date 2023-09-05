Политолог Сергей Марков прокомментировал увольнение главы Минобороны Украины

Экс-министр Алексей Резников был неоднократно замечен в коррупционных схемах, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Алексей Резников уволен по требованию Вашингтона и Лондона, которые требуют имитировать борьбу с коррупцией. Дело в том, что существует на Западе мнение об огромной коррупции на Украине, о том, что разворовывается большая часть средств, что во многом правда, поэтому есть такое требование со стороны Вашингтона и Лондона сделать лучший имидж этому режиму, чтобы было легче выбивать туда бюджеты. Поэтому уволен Резников.

Резников знал, что его будут увольнять.

И в Киеве даже многие считают, что удар российской армии по Чернигову, по штабу, по совещанию о дронах, в рамках которого были уничтожены десятки офицеров украинской армии и армии стран НАТО, что это Резников сдал эту информацию российской армии, как не парадоксально это звучит.

Потому что организатором всех этих заседаний и совещаний в Чернигове была Елена Берлинская, которая как раз планировалась на то, чтобы её поставить вместо Резникова. И, чтобы защитить свой пост, многие считают, что Резников сдал специально российской армии это совещание».

Ранее министр обороны Украины подал заявление об отставке.

Накануне Владимир Зеленский объявил, что необходимо сменить главу Минобороны, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».