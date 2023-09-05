Пропавший в Мордовии пенсионер найден живым

Фото: сообщество поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети

Ранее мы сообщали, что 3 сентября пропал 82-летний житель поселка Пушкино. Мужчина утром ушел из дома, но так и не вернулся.

К поискам сразу же приступили сотрудники полиции и представители поискового отряда «ЛизаАлерт». Ситуацию осложняло то, что мужчина мог быть дезориентирован и нуждался в медицинской помощи. Время шло на часы.

Вчера в половине восьмого вечера поиски были приостановлены: пенсионера удалось найти живым.

«Спасибо всем участникам поиска на месте и за удаленную помощь! Благодарим ОП№3 по г.о. Саранск за взаимодействие!», - отметили представители «ЛизаАлерт» в своем сообществе.