В Пензе на скамью подсудимых отправлены малолетний разбойник и его подельник

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, ночью 5 июня 2023 года обвиняемые на набережной Суры, увидев пьяного мужчину, договорились напасть и забрать его деньги. Подойдя к бедолаге, они потребовали через «мобильный банк» перевести денежные средства с его счета.

Отказавшись, мужчина попытался убежать. Вошедшие в раж компаньоны, догнав, повалили беглеца, и он получил удар рукой по лицу.

Подрастающий разбойник отобрал у лежащего на земле мобильный телефон, разблокировал его и перевел 15 тысяч рублей на счет не ведающей ни о чем родственницы. Вернув телефон, подельники скрылись с места происшествия.

В ходе следствия обвиняемые содержались под домашним арестом. Вину в совершении разбойного нападения они признали. Материальный ущерб, причинённый потерпевшему, возместили в полном объёме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.