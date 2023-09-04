Двое жителей Мордовии перечислили неизвестным 95 тысяч рублей

При этом никто из них не перепроверил, что авторство сообщений с просьбами о финансовой помощи и реквизиты для переводов денег точно принадлежат знакомым.

Как уточняет пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия, позже обманутые жители Саранска убедились, что денег у них знакомые, действительно, не просили.

В условиях «сенокосной поры» мошеннических подразделений ВСУ, возможно, именно они и стали получателями финансовой поддержки обманутых благотворителей из Мордовии.

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск, куда обратились потерпевшие, вероятно, предпримут усилия по выявлению злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия напоминает, если вы получили от кого-либо в социальных сетях или мессенджерах сообщение с просьбой занять денежные средства, не спешите переводить деньги. Проверьте, действительно ли вам пишет ваш знакомый.