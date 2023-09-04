Ночная встреча с бывшей девушкой для пензенца не закончилась примирением

Причастного к совершению преступления установили участковые полиции ОП №4 УМВД России по городу Пензе.

Подробности случившегося приводит пресс-служба УМВД региона. Как выяснилось, во время встречи с бывшей девушкой они стали употреблять спиртные напитки. Ссора между ними возникла ночью возле дома на улице Мереняшева.

Во время конфликта злоумышленник нанес девушке телесные повреждения средней тяжести. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.