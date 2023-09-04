В Пензенской области сегодня стартовала акция «Сурский край - без наркотиков!»

По информации регионального Минздрава, на время проведения акции с 4 по 24 сентября 2023 года на базе областной наркологической больницы в круглосуточном режиме открыта «горячая линия» по телефону: 8(8412) 523-523.

Позвонив по нему, жители и гости области смогут задать свои вопросы, касающиеся профилактики наркомании, реабилитации наркозависимых, уголовной и административной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических средств и употребление наркотиков.

Кроме того, по телефону доверия УМВД России по Пензенской области 8(8412) 59-10-10 можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки наркотических средств и психотропных веществ.

Каждому дозвонившемуся гарантируется анонимность и конфиденциальность!

В рамках проведения месячника во всех городах и районах области пройдут спортивные, культурные, образовательные мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и на противодействие наркоугрозе.