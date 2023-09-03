В Пензе почтили память жертв бесланской трагедии

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Память сотен невинных жертв бесланской трагедии пензенцы почтили в воскресенье, 3 сентября, в сквере у мемориала "Афганские ворота", отмечает пресс-служба администрации Пензы. В этот день у мемориала собрались члены ветеранских общественных организаций, школьники, студенты, представители власти города и региона.

В рамках мероприятия перед пензенцами выступали различные городские творческие коллективы, в небо были выпущены белые шары.

К монументу воинам, погибшим в антитеррористических операциях, возложили цветы, а память жертв бесланской трагедии почтили минутой молчания.