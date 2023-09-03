Четыре новых маммографа поступили в больницы Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Маммографы были установлены в больницах Бессоновского, Мошканского, Пензенского и Сердобского районов. Оборудование закуплено в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

Аппараты позволяют получить рентгеновское изображение молочной железы высокого качества. При этом сама процедура стала более щадящей: маммографы сами подбирают оптимальную компрессию в зависимости от плотности тканей.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, до конца года такое же оборудование появится в больницах Каменского, Белинского, Земетчинского и Нижнеломовского районов.