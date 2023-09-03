Вадим Супиков поздравил Заречный с 65-летием

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Горожан с юбилеем поздравил губернатор Олег Мельниченко:

- Заречный и в наши дни остается одним из ключевых городов атомной промышленности и приборостроения, - отметил он.

Как отметил Вадим Супиков, несмотря на молодой возраст, Заречный получил признание как крупный производственный, научный и культурный центр в Пензенской области и среди моногородов государственной корпорации Росатом. Спикер регионального парламента напомнил о значимой роли, которую сыграл в создании отечественных Ракетных войск стратегического назначения, в развитии атомной науки, энергетики, промышленности завод имени Проценко.

Программу торжеств продолжили традиционные «Парад колясок», фестиваль-шествие колонн трудовых коллективов «Заречный - это мы», выступления творческих коллективов.