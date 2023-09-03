В Пензе поездка на угнанном мотоцикле «Урал» закончится для мужчины в суде

Фото: Пресс-служба регионального УМВД
Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчину доставили в отдел полиции.
Пресс-служба регионального УМВД приводит подробности происшествия - по словам угонщика, загрузив в коляску мотоцикла алкогольные напитки, он отправился к речке в районе посёлка Нефтяник, где отдыхали его товарищи. До задержания сотрудниками ДПС путешественник проехал 1 км.
Полицейские установили, что, не имеющий права управления данным транспортным средством мужчина управлял мотоциклом будучи в состоянии алкогольного опьянения.
По факту угона мотоцикла отделом полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мотоцикл доставлен на спецстоянку.
В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.