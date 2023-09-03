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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:51

В Пензе поездка на угнанном мотоцикле «Урал» закончится для мужчины в суде

Угнанный от магазина мотоцикл под управлением 32-летнего жителя Пензы был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчину доставили в отдел полиции.

Пресс-служба регионального УМВД приводит подробности происшествия - по словам угонщика, загрузив в коляску мотоцикла алкогольные напитки, он отправился к речке в районе посёлка Нефтяник, где отдыхали его товарищи. До задержания сотрудниками ДПС путешественник проехал 1 км.

Полицейские установили, что, не имеющий права управления данным транспортным средством мужчина управлял мотоциклом будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По факту угона мотоцикла отделом полиции №3 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мотоцикл доставлен на спецстоянку.

В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.