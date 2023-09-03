В Пензенской области продолжают восстанавливать дендрарий им. Г.Ф. Морозова

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза, с начала июня на территории дендрария вырубили более 50 аварийных деревьев, также разгребли завалы валежника на площади примерно в семь гектаров.

Напомним вам, что дендрарий сильно пострадал во время засухи в 2010 году. В этом году было принято решение о восстановлении памятника природы регионального значения.

СПРАВКА «КП»

Морозовский дендрарий является одним из интереснейших мест Пензенской области. Основанный как питомник в начале 20-го века, с годами он превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона.

На территории дендрария произрастает более 250 видов экзотических кустарников и деревьев. Они являются представителями флоры западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.