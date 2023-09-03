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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:12

В Мордовии родителей малолетнего ребенка могут привлечь к ответственности

Оставленный без присмотра четырехлетний мальчик отравился, употребив, предположительно, средство для защиты от мух
Виктор ВИКТОРОВ

Сообщение из больницы о доставлении в медучреждение с отравлением неизвестным веществом 4-летнего мальчика поступило в дежурную часть ММО МВД России «Торбеевский» 29 августа.

Оставшись без присмотра взрослых, ребенок, предположительно, употребил средство для защиты от мух.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних уточняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра даже на несколько секунд.

Уберите из зоны видимости острые предметы, бытовую химию и лекарства. Не разрешайте детям играть рядом с окнами и балконами.

За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ.