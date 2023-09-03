В Мордовии родителей малолетнего ребенка могут привлечь к ответственности

Сообщение из больницы о доставлении в медучреждение с отравлением неизвестным веществом 4-летнего мальчика поступило в дежурную часть ММО МВД России «Торбеевский» 29 августа.

Оставшись без присмотра взрослых, ребенок, предположительно, употребил средство для защиты от мух.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних уточняются обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают родителей малолетних детей не оставлять их без присмотра даже на несколько секунд.

Уберите из зоны видимости острые предметы, бытовую химию и лекарства. Не разрешайте детям играть рядом с окнами и балконами.

За неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ.