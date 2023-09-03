В Пензе прошла акция-презентация спортивных организаций

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы Минспорта региона, к участникам обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта Эдуард Копылов.

«Сегодня здесь находится большинство наших школ, федераций и коммерческих организаций, которые развивают спорт на территории области. Желаю всем, кто сегодня пришел на акцию, определиться с видом спорта и начать путь физического развития. Пусть спорт будет вашим добрым спутником и помогает вам достигать успехов», - сказал он.

Гостям праздника в этот день спортсмены представили показательные выступления. Свои навыки показали представители карате, танцевального спорта, самбо, дзюдо, гимнастики, велоспорта, роллер спорта, фехтования, бокса и других видов.

Все желающие смогли попробовать свои силы на интерактивных площадках по пана-футболу, теннису, хоккею, баскетболу, дартсу, шахматам, шашкам и не только.

Павильоны с зонами спортивных организаций познакомили всех желающих с деятельностью учреждений. Юные воспитанники СШОР по хоккею в рамках презентации дали клятву хоккеиста. В этом году в мероприятии впервые приняли участие представители федерации функционального многоборья.

В рамках подготовки к рекорду России пензенский атлет Андрей Шевченко выступил с необычным номером: он буксировал сразу два автомобиля, стоя на руках. За вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта спортсмен награжден Почетной грамотой регионального Минспорта. Через неделю, 9 сентября, впервые в Пензенской области состоится масштабный день открытых дверей спортивных школ.

Подробная информация о проведении Дня открытых дверей 9 сентября с указанием адресов организаций и контактных данных.