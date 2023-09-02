В Пензе открыли обновленную музыкальную школу №2

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Накануне обновленное здание осмотрел глава города Александр Басенко. Работы велись в рамках национального проекта «Культура».

Здание обновили и снаружи, и внутри: утеплили фасад, установили новые двери, привели в порядок концертные залы и классы.

- За счет средств муниципалитета мы привели в порядок и территорию возле школы – этот земельный участок передадим учебному заведению, чтобы зеленая зона всегда была ухоженной, - отметил глава города.

В День знаний школа получила еще несколько подарков: учащиеся детской художественной школы № 3 вручили учреждению арт-объект из двух роялей, а воспитанники детской художественной школы № 1 - картины.