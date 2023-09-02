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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 10:00

Врача из Саранска осудили за липовые сведения о вакцинации против коронавируса

За свои услуги терапевт брала с жителей Мордовии от одной до двух тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-терапевт из Саранска предстала перед судом. Как было установлено в ходе расследования, в 2021 году она неоднократно по просьбе местных жителей вносила в сертификаты о вакцинации ложные сведения, что они делали прививки от коронавируса. За каждую запись девушка брала с граждан от одной до двух тысяч рублей.

За все время липовые сертификаты получили 25 человек, заплатившие терапевту 29 тысяч рублей.

По материалам оперативников УЭБиПК республиканского МВД СУ СКР по РМ в отношении врача-терапевта было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.