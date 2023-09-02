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НовостиОбщество2 сентября 2023 9:02

Вадим Супиков вручил награды работникам системы газоснабжения Пензенской области

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Оно состоялось накануне. Как отметил спикер регионального парламента, нефтегазовый комплекс является стратегическим сектором и локомотивом российской экономики.

- По территории Пензенской области проложены почти 19 тысяч километров газопроводных сетей. Ежегодно транспортируется более двух миллиардов кубометров «голубого топлива», снабжается 700 населенных пунктов, более полутора тысяч промышленных объектов, – подчеркнул Вадим Супиков и выразил признательность ветеранам топливно-энергетической сферы и всем работникам отрасли за высокий профессионализм, преданность избранному делу, неравнодушие и ответственность.

В преддверии профессионального праздника, который в России отмечается в первое воскресенье сентября, состоялась церемония награждения. Вадим Супиков вручил отличившимся специалистам Почетные грамоты и Благодарности Губернатора, Законодательного Собрания, главного федерального инспектора по Пензенской области.