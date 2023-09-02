В Мордовии вынесен приговор 22-летнему курьеру мошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия задержали молодого человека около развлекательного заведения, где тот подрабатывал барменом. Вину в содеянном он полностью признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в результате от его действий пострадали четыре пенсионера. Общая сумма причиненного ущерба составила 600 000 рублей. При этом более 30 тысяч полагались ему в качестве заработка.

Приговором суда бармену в роли курьера злоумышленников назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.