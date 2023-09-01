На Госуслугах можно получать уведомления по имущественным налогам

Налоговое уведомление, в котором будут указаны все начисления и платежные реквизиты, поступит в личный кабинет на Госуслугах не позднее, чем за 30 дней до даты оплаты. Оплатить налоги нужно до 1 декабря включительно. В противном случае на едином налоговом счете (ЕНС) образуется задолженность, и ежедневно будут начисляться пени. Если налоги не будут оплачены вовремя, вы получите требование о погашении задолженности.
В чем удобство электронных уведомлений:
- Узнаете о начислениях вовремя. Подключив налоговые уведомления, узнаете о начислениях заранее и можете оплатить налоги без пеней.
- Возможность оплаты прямо на Госуслугах. Оплатить налог можно в несколько кликов по кнопке в уведомлении. Без комиссии.
- Не придется идти на почту. Если налоговые уведомления будут направляться на Госуслуги, письма c бумажными уведомлениями перестанут приходить.
Какие налоги будут в уведомлении:
- имущество физических лиц;
- земельный;
- транспортный;
- НДФЛ.
Как подключить уведомления на Госуслугах:
Согласие на подключение подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП). Для этого потребуется приложение «Госключ».
- Скачайте приложение «Госключ», если у вас его нет, и получите сертификат электронной подписи.
- По кнопке ниже войдите на Госуслуги и проверьте предзаполненные данные.
- Перейдите в приложение «Госключ» и подпишите согласие на подключение.
- Дождитесь сообщения, что уведомления подключены. Оно придет в течение нескольких минут.