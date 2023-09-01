Пензенский спектакль «Гадкий утенок» увидят на Камчатке

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В рамках программы «ЭХО БДФ - Камчатка» пензенский коллектив покажет свой спектакль на Камчатке.

Открытие состоится 5 сентября на сцене Камчатского театра драмы и комедии. В этот день зрители увидят сказку «Маленький принц» Московского Губернского театра. Режиссером спектакля выступает Сергей Безруков. Он же исполнит в нем главную роль.

Пензенский «Кукольный дом» покажет зрителям постановку «Гадкий утенок».

Помимо этого, в Петропавловске-Камчатском пройдут встречи с детскими писателями, лаборатория для молодых режиссеров, образовательная программа для профессионального сообщества, мастер-классы и тренинги для детей - учащихся творческих студий.