Пензенец предстанет перед судом за убийство знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, 25 мая этого года пензенец пришел в гости к знакомому, проживающему на улице Клары Цеткин. Мужчины, а также сожительница хозяина квартиры пили спиртное.

В какой-то момент пара стала ссориться. Хозяин квартиры ударил благоверную, но за нее вступился гость. Мужчины начали драться. Пензенец ударил несколько раз знакомого по голове, а после ушел.

46-летний мужчина скончался в этот же день в больнице от полученной травмы головы. Подозреваемый был задержан и весь период расследования находился по стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.