В Пензе приведут в порядок дорогу, соединяющую улицы Пушанина и Рябова

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Привести дорогу в порядок решили после многочисленных обращений жителей города. Как отметили в городской администрации, к работам уже приступили сотрудники МБУ «Пензавтодор».

Им предстоит обновить 230 метров дорожного покрытия. Рабочие уже засыпали территорию щебенкой.

- На очереди – нижний и верхний слои асфальта, укрепление обочины гранулянтом, - рассказал начальник Управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Уложить асфальт планируется до конца следующей недели.