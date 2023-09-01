В Саранске открыли благоустроенный бульвар Цаплина

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В прошлом году почти 20 тысяч жителей Мордовии проголосовали за благоустройство бульвара по нацпроекту. Весной прошлого года на объекте стартовали работы. Здесь обновили освещение, сделали новые пешеходные дорожки, установили лавочки, обустроили площадки для игр и занятия спортом.

Накануне обновленный бульвар осмотрел глава Мордовии Артем Здунов.

- Этот сквер любим горожанами, у него есть история. Для нас принципиально важно, что площадка стала функциональной. Парк такое место, которое служит для всех, поэтому давайте его беречь, - отметил глава региона.

Ранее мы писали о том, что на фасаде дома неподалеку появился мурал с портретом Павла Цаплина, в честь которого и назвал бульвар.