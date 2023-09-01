Уроженец Мордовии ответит за убийство, совершенное 30 лет назад

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июне 1993 года в Мордовии было обнаружено тело мужчины 1935 года рождения с многочисленными синяками и ссадинами. До недавнего времени найти того, кто нанес погибшему травмы, не удавалось, но правоохранители продолжали выяснять обстоятельства случившегося.

В этом году им удалось выйти на свидетеля случившегося. Тот рассказал, что в день, когда случился инцидент, пострадавший поссорился со своим знакомым, который и избил его.

В ходе проверки информации полиции удалось местонахождение уроженца республики 1971 года рождения – после случившегося он уехал из родного региона и в данный момент проживал в Московской области.

Мужчина был доставлен в Мордовию. СУ СКР по РМ было возобновлено расследование уголовного дела.

В настоящий момент оно направлено в суд

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