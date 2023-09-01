В Пензу привезут чудотворную икону Божией Матери

Фото: Пресс-служба Пензенской епархии

В Пензенскую область привезут икону «Умягчение злых сердец». Святыня была создана на предприятии Русской Православной Церкви «Софрино» и куплена обычной семьей из Москвы. В 1999 году святыня замироточила, а год спустя, 12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки «Курск», на ней появились крохотные кровоточащие ранки.

8 сентября икону привезут в Пензу. Встреча состоится в 7:30 у Богоявленского храма. Здесь святыня будет пребывать до утра 10 сентября (храм открыт с 7:00 до 20:00).

10 сентября в 11:00 икона Пресвятой Богородицы крестным ходом будет перенесена в Спасский кафедральный собор. Здесь святыня будет пребывать до 19:00 17 сентября, храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.

Крестный ход возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

***

Удобнее читать новости в социальных сетях?

Подписывайтесь на наше сообщество в «Одноклассниках» - https://ok.ru/group/52467995836617

А еще у нас есть канал на Дзене - https://dzen.ru/penza.kp.ru

Добро пожаловать!