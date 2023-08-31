Вадим Супиков принял участие в заседании правительства Пензенской области

Предметом рассмотрения стал проект создания на базе Земетчинской районной больницы межрайонного медицинского центра, в котором будут обслуживаться жители трех районов – Земетчинского, Вадинского и Башмаковского. Работы ведутся в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

О ходе реализации проинформировал заместитель председателя правительства – глава минздрава региона Вячеслав Космачев. Планируется построить 3 быстровозводимых модульных конструкции, предусмотрена закупка 383 единиц медоборудования. В настоящее время готовится документация на капремонт существующих тепловых сетей, снос старого хирургического корпуса и благоустройство больничной территории. Медико-техническое задание уже разработано, согласовано в Правительстве РФ и направлено потенциальным поставщикам.

Олег Мельниченко поручил завершить подготовительный этап до 1 октября текущего года: «Проект очень серьезный, под его реализацию уже выделено около 0,5 млрд рублей. Ничего подобного в Пензенской области еще не было. Времени у нас очень мало, надо все держать на жестком контроле. К весне 2024 года мы должны сдать объект в эксплуатацию».