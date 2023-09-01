Поздравление председателя Законодательного Собрания Вадима Супикова с Днем знаний

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября — волнительный праздник. Для учащихся это старт нового учебного года, этапа, наполненного не только успехами, достижениями и знаниями, но это также и ответственный период, когда закладывается фундамент, формирующий отношение к жизни и обществу.

Быть воспитанным и профессионально подготовленным человеком — важно во все времена. Для получения качественного образования в Пензенской области создаются все необходимые условия: строятся школы, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений, в учебном процессе используются современные информационные технологии.

Родителям и педагогам предстоит поддерживать детей во всех их начинания, помогать в сложных ситуациях, стать для них надежной опорой и приложить максимум усилий, чтобы они могли научиться принимать правильные решение, делать выбор, от которого будет зависеть их будущее, будущее малой родины и страны в целом. Наша общая задача — обеспечить нашим детям возможность раскрыть и развить их способности и таланты.

Уважаемые учителя, дорогие родители, желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, сил, терпения и неиссякаемой энергии. Искренняя вам благодарность за ваш благородный труд в воспитании детей, чтобы они выросли честными и порядочными людьми. Школьникам и студентам желаю прилежно учиться, хороших оценок, пусть новый учебный год принесет только яркие события и победы.