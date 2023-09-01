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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:59

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем знаний

Источник:kp.ru

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Для всех нас этот замечательный праздник наполнен трогательными воспоминаниями о первой учительнице и верных друзьях, положительными эмоциями и радостными ожиданиями.

Современная динамика развития общества, технологические условия диктуют повышенные требования к качеству образования. Наша главная цель – сделать отечественную школу одной из лучших в мире.

Для этого необходимо создать достойные условия для полноценной учебы и педагогического труда. И Правительство Пензенской области предпринимает для этого все необходимые усилия. Строятся новые прекрасные школы, реконструируются существующие, приобретается инновационное оборудование. И эта работа обязательно будет продолжена.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!