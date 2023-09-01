На 32 миллиона рублей пополнили в августе счета мошенников 120 жителей Мордовии

Как уточняет пресс-служба МВД РФ по региону, по-прежнему самыми распространенными способами совершения преступлений остается имитация защиты от несанкционированного списания и оформления кредита неизвестными с последующим - уже реальным - переводом сбережений жертв обмана на так называемый резервный счет или безопасные ячейки. Подобным образом более 50 потерпевших потеряли свыше 15 миллионов рублей.

Почти 5 миллионов передали мошенникам местные жители, планировавшие заработать на электронных торгах. Около 4 миллионов рублей перечислили неизвестным заявители во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в соцсетях. Еще около 1 миллиона потеряли потерпевшие под предлогом заработка на платформе популярных маркетплейсов.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Для перечисления вам денежных средств достаточно только номера банковской карты.