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НовостиЗдоровье1 сентября 2023 6:11

В Пензе ряды медработников пополнили сразу девять молодых специалистов

Они трудоустроились в Пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова в течение летних месяцев
Виктор ВИКТОРОВ
Чикина Наталья Олеговна, медсестра приемного отделения. Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Чикина Наталья Олеговна, медсестра приемного отделения. Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

После окончания вузов приняты на работу четверо врачей: рентгенолог, анестезиолог- реаниматолог, травматолог - ортопед и педиатр. Пять выпускников медицинского колледжа приняты на должности среднего медицинского персонала, уточняет пресс-служба регионального Минздрава.

На начальном этапе профессиональной деятельности наставниками к молодым специалистам назначены опытные врачи и старшие медсёстры, которые в любой момент могут подсказать и всегда готовы поделиться с молодыми кадрами спецификой своей работы.

«Они для нас - это новые идеи и новая энергетика, очень приятно видеть их горящие глаза, неравнодушный взгляд, – делится главный врач Пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов. – С первых дней своей работы наладили контакты со старшими коллегами, и те, видя такую заинтересованность в профессии, в любое время готовы консультировать и обучать их».