В Пензе ряды медработников пополнили сразу девять молодых специалистов

Чикина Наталья Олеговна, медсестра приемного отделения. Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

После окончания вузов приняты на работу четверо врачей: рентгенолог, анестезиолог- реаниматолог, травматолог - ортопед и педиатр. Пять выпускников медицинского колледжа приняты на должности среднего медицинского персонала, уточняет пресс-служба регионального Минздрава.

На начальном этапе профессиональной деятельности наставниками к молодым специалистам назначены опытные врачи и старшие медсёстры, которые в любой момент могут подсказать и всегда готовы поделиться с молодыми кадрами спецификой своей работы.

«Они для нас - это новые идеи и новая энергетика, очень приятно видеть их горящие глаза, неравнодушный взгляд, – делится главный врач Пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов. – С первых дней своей работы наладили контакты со старшими коллегами, и те, видя такую заинтересованность в профессии, в любое время готовы консультировать и обучать их».