Водитель иномарки скончался после ДТП на трассе в Мордовии

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В 8:40 на первом километре дороги «Большие Березники – Марьяновка – Пермиси» 56-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулся с машиной «Мицубиси Лансер», которая в тот момент двигалась перед ним и поворачивала налево.

В результате ДТП мужчина получил травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Водитель автомашины «Мицубиси Лансер» в момент аварии была трезва.

***

Удобнее читать новости в социальных сетях?

Подписывайтесь на наше сообщество в «Одноклассниках» - https://ok.ru/group/52467995836617

А еще у нас есть канал на Дзене - https://dzen.ru/penza.kp.ru

Добро пожаловать!