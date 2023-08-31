Сотрудники УФСБ Мордовии сберегли полмиллиона рублей заключенному одной из ИК

Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего осужденного одной из ИК Мордовии, подозреваемого в покушении на мошенничество.

Противоправная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками ФСИН.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, отбывающий наказание за совершение мошенничества предложил одному из заключенных оказать содействие в условно-досрочном освобождении.

И мужчина поверил, по сути, в скорое освобождение за 515 тысяч рублей, которые якобы предназначались для сотрудников силовых структур, «решающих вопрос».

При этом денежные средства мошенник планировал потратить на личные нужды, не имея реальной возможности выполнить обещанное.

Следуя договоренности, на указанный подозреваемым расчетный счет сначала в качестве аванса должны были поступить 15 тысяч рублей.

Оставшиеся полмиллиона нужно было передать наличными. 28 июля в поселке Сосновка сотрудники правоохранительных органов задержали сына фигуранта при получении 100 тысяч рублей от супруги потерпевшего. Остаток суммы планировалось получить в этот же день.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы.