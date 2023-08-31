В Пензе потопы больше не страшны жителям микрорайона Шуист

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как сообщает Управление капитального строительства города в своих официальных аккаунтах в соцсетях, все инженерно-технические работы выполнены в полном объеме. Проведены испытания резервуара в автоматическом режиме.

Магистральная ливневая канализация состоит из резервуара объемом 2700 кубометров, размером 36 на 30 метров. Также сюда включены очистные сооружения и связующая их труба. Общая протяженность ливневой канализации – 2405 метров. Обустроено 26 дождевых колодцев с решетками.

Устройство резервуара работает таким образом, что его насос собирает все ливневые воды и через напорный коллектор перекачивает их в очистные сооружения. Построенная ливневая канализация будет способствовать решению проблемы водоотведения с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин. Подрядчиком проведено благоустройство территории, поставлены ограждения, проложены дорожки для эксплуатации насосного оборудования, расположенного в резервуаре.

Принимали объект представители заказчика, подрядчика, администрации Железнодорожного района и МБУ «Пензавтодор». Предполагается, что учреждение станет обслуживающей организацией после передачи ливневой канализации на баланс города.

Новостной материал подготовлен Управлением капитального строительства Пензы.