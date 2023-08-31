Сотрудники СК Пензенской области присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Семье пришлось оставить свой дом в целях обеспечения безопасности детей и на время организовать свой быт в пункте временного размещения в Пензенской области. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, мама и шестеро детей уже успели привыкнуть к новой обстановке, оформлены документы для продолжения обучения ребят в школе и колледже.

Накануне Дня знаний сотрудники регионального следственного управления оказали помощь в обеспечении детей необходимыми для учебы рюкзаками, канцтоварами, одеждой.

Следователи находятся на постоянной связи с многодетной семьей для оказания им всесторонней поддержки и помощи.

Помощь оказана при содействии первичной профсоюзной организации следственного управления.