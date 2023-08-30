В Саранске не будут изменять маршрут автобуса №20

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Напоминаем вам, что ранее администрация городского округа планировала немного увеличить протяженность маршрута автобуса №20, чтобы на нем могли ездить также и жители микрорайона «Юбилейный».

Чтобы узнать мнение горожан по этому вопросу, в сообществе администрации в социальной сети «ВКонтакте» был запущен опрос. Большинство его участников проголосовали против изменений маршрута, поэтому было решено оставить все по-прежнему.

«Для организации транспортной доступности микрорайона «Юбилейный» с Юго-Западом, Транспортным управлением г.о. Саранск разрабатывается новый маршрут», - сообщили в администрации.