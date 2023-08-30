Житель Саранска управлял автомобилем с маленьким ребенком на руках

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

29 августа в Интернете появилось видео, на котором было видно, как некий мужчина едет по проспекту Ленина в Саранске за рулем машины в то время, как на его коленях сидит маленький ребенок.

Когда ролик дошел до правоохранителей, те сразу же приступили к поискам нарушителя. Его личность была быстро установлена.

Как рассказал мужчина, его полуторагодовалая племянница сначала сидела в детском кресле на заднем сидении автомобиля. Когда он затормозил на запрещающий сигнал светофора, малышка самостоятельно расстегнула замок удерживающего устройства и перебралась к нему на руки.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РМ, в отношении водителя был составлен административный материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.