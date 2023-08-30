Пензенским грибникам расскажут, как не заблудиться в лесу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инструкторы Центра поиска пропавших людей проведут в Пензе мероприятие «Идеальный грибник». В ходе тренинга специалисты поискового отряда «ЛизаАлерт» научат любителей «тихой охоты», как правильно ходить за грибами с точки зрения безопасности: что надевать, что брать собой, как ориентироваться в лесу с помощью компаса и как быть, если вы заблудились.

«Тренинг будет полезен абсолютно всем, вне зависимости от возраста и «грибного стажа». Приходите всей семьей», - отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет 2 сентября с 12 до 16 часов (подойти можно в любое время в этом промежутке) на Олимпийской аллее (возле колец).