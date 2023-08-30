В медучреждения Пензенской области продолжает поступать новое оборудование

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Денежные средства были выделены из областного бюджета в рамках государственной программе "Развитие здравоохранения Пензенской области", отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

«Это современный аппарат общей анестезии для взрослых и детей, - делится главный врач Кузнецкой детской центральной районной больницы Галина Дерябина. Он отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности, удобный пользовательский интерфейс, эргономичный и экономичный дизайн от мировых экспертов».

Данное оборудование имеет 6 режимов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и может применяться для работы со взрослыми и с детьми любых возрастов. Устройство позволяет врачу успешно решать задачи и проблемы, возникающие перед ним во время анестезии.

Аппарат установлен в операционном блоке акушерского отделения и введен в эксплуатацию.