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НовостиЗдоровье30 августа 2023 10:37

В медучреждения Пензенской области продолжает поступать новое оборудование

В августе в родильный дом Кузнецкой детской центральной районной больницы закупили наркозно-дыхательный аппарат «WATO EX-35», стоимостью 3 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

Денежные средства были выделены из областного бюджета в рамках государственной программе "Развитие здравоохранения Пензенской области", отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

«Это современный аппарат общей анестезии для взрослых и детей, - делится главный врач Кузнецкой детской центральной районной больницы Галина Дерябина. Он отличается стабильностью и надежностью функционирования, имеет улучшенные характеристики безопасности, удобный пользовательский интерфейс, эргономичный и экономичный дизайн от мировых экспертов».

Данное оборудование имеет 6 режимов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и может применяться для работы со взрослыми и с детьми любых возрастов. Устройство позволяет врачу успешно решать задачи и проблемы, возникающие перед ним во время анестезии.

Аппарат установлен в операционном блоке акушерского отделения и введен в эксплуатацию.