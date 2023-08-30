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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:47

В Пензенской области перед судом предстанет убийца подруги своей сожительницы

После совместного распития спиртного 30 мая 2023 года гражданская супруга ушла спать в другую комнату
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

У продолжившей трапезу пары вскоре случился конфликт, в ходе которого женщина получила удары руками и ножом по голове и шее. После этого мужчина отправился спать.

Через несколько часов его сожительница тело подруги обнаружила тело подруги на кухне. Прибывшие медики констатировали смерть 66-летней женщины.

Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 68-летнего мужчины в совершении убийства соседки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе следствия по решению суда он содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.