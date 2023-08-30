В Пензенскую область поступило почти 190 тысяч доз противогриппозной вакцины

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области.

В Пензенскую область поступила вакцина для иммунизации против гриппа взрослого населения, 170340 доз инактивированной противовирусной вакцины «Совигрипп» и 18880 доз четырехвалентной инактивированной вакцины «Ультрикс Квадри», из которой 1000 доз для беременных, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

«Оптимальным временем для проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь, - комментирует начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской области Оксана Гаврилова. - Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости». Все используемые вакцины российского производства, эффективны и безопасны. Напомним, самым надёжным способом защиты от гриппа и его осложнений продолжает оставаться вакцинация. Чтобы избежать тяжелого течения болезни и еще больших возможных последствий, важно не откладывать вакцинацию, а сделать прививку до начала подъема заболеваемости.