В Пензе следователи выясняют причины падения полуторагодовалого ребенка из окна

Фото: Пресс-служба регионального СК

В следственном отделе по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области организовано проведение проверки по факту травмирования полуторагодовалого ребенка при падении с высоты.

27 августа 2023 года малолетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома по проспекту Строителей в городе Пензе, приводит подробности пресс-служба регионального СК. В момент происшествия мать девочки в квартире отсутствовала – пошла в магазин.

Пострадавший ребенок был незамедлительно госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни нет.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз призывает не пренебрегать мерами безопасности и предупреждает: не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья и может закончиться трагедией.

Москитная сетка не выдерживает вес даже самого маленького ребенка и ни при каких обстоятельствах не спасет от падения из окна и травмирования. Оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.