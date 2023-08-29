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НовостиОбщество29 августа 2023 17:05

В правительстве Пензенской области обсудили вопросы безопасности школ

Вице-губернатор Сергей Федотов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии, оперативного штаба и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

1 сентября в школы региона пойдут 137 тысяч учеников. Главной задачей вице-губернатор назвал обеспечение безопасности детей и взрослых на Дне знаний. Он поручил провести в начале учебного года открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, темой которых должны стать, в том числе, вопросы пожарной безопасности.

По информации пресс-службы регионального правительства, вице-губернатор также напомнил, что с 9 по 11 сентября в регионе состоятся мероприятия Единого дня голосования. «Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в Белинском, Каменском, Сердобском и Сосновоборском районах, - напомнил он. – Также состоится голосование избирателей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Голосовать будут граждане, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории Пензенской области. Нам необходимо принять меры по защите от террористических угроз на этих мероприятиях».

По оценке Сергея Федотова, уровень антитеррористической безопасности в Пензенской области значительно вырос. «Я уверен в профессионализме коллег из правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность в Пензенской области. Тем не менее, нам нужно уделять повышенное внимание обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности, а также обратить внимание на вопросы профилактики в интернете и социальных сетях», - подытожил он.