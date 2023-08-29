В Пензе у «Афганских ворот» отдадут дань памяти жертвам терроризма

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Его цель – формирование и развитие у населения антитеррористического (антиэкстремистского) сознания, активной гражданской позиции, направленной на непринятие идеологии терроризма и экстремизма.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, по завершении месячника, 3 сентября, у мемориального комплекса «Афганские ворота» состоится мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв терроризма и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.

Его организует Управление культуры с участием общественных организаций правоохранительной направленности. Начало – в 10:00.