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НовостиНедвижимость29 августа 2023 15:07

Глава Пензы критически оценил качество ремонта смотровых колодцев в городе

И речь шла не просто об эстетике тротуаров и проезжей части, а о безопасности горожан и рачительности в тратах бюджетных средств
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Это и стало причиной рассмотрения на аппаратном совещании 29 августа надлежащего ремонта и содержания люков на улично-дорожной сети города, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

«Горводоканал проинформировал, что в этом году отремонтировано свыше 300 смотровых колодцев. Данный перечень необходимо направить в администрации районов для совместного осмотра и проверки достоверности объемов и качества выполненных работ», – поручил городскому Управлению ЖКХ глава Пензы.

Александр Басенко пояснил, что сам лично фиксировал факты, когда ремонт на объектах велся не по нормативам.

«На улице Урицкого Горводоканал восстанавливал три колодца, при этом для поднятия люков использовался кирпич вместо бетонных колец. Это недопустимо. С такой технологией на дорогах общего пользования с большим трафиком опять в скором времени будут просадки. Информацию направил руководителю «РКС-Пенза», чтобы исправить ситуацию», – сообщил градоначальник.

Также Александр Басенко поставил задачу главам районных администраций включиться в работу по выявлению проблемных участков, где есть обоснованные претензии по срокам и качеству вскрышных мероприятий.

«Ресурсники собирают деньги за коммунальные услуги, а жители жалуются в администрацию, когда долго не устраняются утечки, не восстанавливается благоустройство. Собирайте представителей ресурсоснабжающих организаций, проводите работу, чтобы они выполняли свои обязательства», – распорядился глава Пензы.