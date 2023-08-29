В Мордовии житель Ульяновской области вырубил, по сути, целую рощу

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Введя в заблуждение работников бригады, мастер самовольно выбрал участок в запретной полосе леса, расположенной вдоль водного объекта.

В результате в Березниковском лесничестве работники пилы и топора совершили незаконную рубку 176 берез, сосен, лип и ив.

Собранные Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя Инзы, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Как отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ, Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ.