В Пензенской области москвичка пыталась дать следователю взятку 10 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба регионального СК

В июле 2023 года в отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия и публичного оскорбления участкового.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, утром 13 июля обвиняемая попыталась передать следователю, в производстве которого находилось данное уголовное дело, взятку в размере 10 тысяч рублей за неизбрание в отношении ее супруга меры пресечения и прекращение уголовного дела.

Следователь от получения незаконного вознаграждения отказалась, противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В Сердобском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летней жительницы Москвы в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Женщине предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки. Вину в совершении инкриминируемого коррупционного преступления она признала.

Приговором Белинского районного суда муж обвиняемой признан виновным в применении насилия и публичном оскорблении полицейского, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело о покушении на дачу взятки направлено в суд для рассмотрения по существу.