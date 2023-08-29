Евгения Бочкарева рассказала о старте учебного сезона в спортивных учреждениях

Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Речь шла о начале нового учебного года в спортивных учреждениях региона и записи детей в спортивные секции. В этом году продолжится традиция проведения акции - презентаций спортивных школ и региональных федераций по видам спорта. Мероприятие состоится 2 сентября в 10:00 на Юбилейной площади.

Участников и гостей праздника ждут показательные выступления атлетов, павильоны с зонами спортивных организаций и сообществ региона.

«Конечно цель акции – популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни. На мероприятии дети смогут проявить себя, впервые попробовать свои силы на интерактивных площадках, определиться с видом спорта», - отметила Евгения Бочкарева.

Кроме того, в 2023 году жители региона получат возможность познакомиться с работой спортивных учреждений изнутри. 9 сентября, все пензенские спортивные школы откроют свои двери для тех, кто хочет стать ближе к спорту, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. В прямом эфире в группе «ЦУР Пензенской области» «Вконтакте» министр спорта рассказала: «В Пензенской области осуществляют деятельность 54 организации физкультурно-спортивной направленности. В них бесплатно занимаются более 33 тысяч ребятишек от 5 до 18 лет в рамках государственного и муниципального задания. Это областные спортивные школы, городские, а также районные».

Вклад в развитие физической культуры и спорта вносит развитие спортивное инфраструктуры. В 2023 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проведена большая работа по созданию спортивных объектов.

Это спортивный ледовый комплекс «Хрустальный», ФОК открытого типа в селе Богословка, площадки для подготовки к выполнению норм комплекса «ГТО» в муниципальных образованиях области и не только.

Услышать ответы Евгении Бочкаревой на вопросы можно было, посмотрев прямой эфир в группе «ЦУР Пензенской области» «Вконтакте».

Запись трансляции доступна по ссылке https://vk.com/wall-188761967_5104.